Завтра в Україні потепліє

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях буде тепло

Погода в Україні 2 жовтня покращиться, у всіх областях очікується потепління, температура повітря вдень досягне +19+24. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, можливий тільки поривчастий вітер.

"Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто, вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря - краще не буває - очікується в межах +19+24 градусів", - написала вона.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

За прогнозом Діденко, у Києві завтра буде сухо і тепло, протягом дня за +20 градусів.

Нагадаємо, сьогодні вночі, за даними синоптиків, очікується гроза. Сьогодні зранку і вночі, крім грози, будуть також пориви вітру 15-20 м/с.

Зазначимо, через негоду в Україні знеструмлені 102 населені пункти у Львівській, Тернопільській, Київській, Житомирській та Волинській областях. Найбільше постраждала Львівська область, там 55 населених пунктів знеструмлені.

За прогнозом на сьогодні, дощі накриють північ, частково центр та південь, а також схід України. Похолодає у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.