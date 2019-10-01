Сегодня в Украине похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На востоке, севере и частично на юге страны ожидаются дожди

Погода в Украине 1 октября на востоке ухудшится, ожидаются дожди и температура воздуха +15+17. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На востоке страны, а также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях ожидаются дожди. Там температура воздуха днем достигнет +14+16, ночью ожидается +11+13. Кроме того, дожди будут в Днепровской и Запорожской областях.

В западных областях переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +9+11. Кроме того, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях температура воздуха днем достигнет +19+21. В центральных областях тепло, температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +11+13.

По данным синоптиков, юг страны, кроме Одесской и Николаевской областей, накроют дожди. Зато температура воздуха остается высокой - +19+22, а ночью ожидается +13+15.

Прогноз в Киеве

В столице, синоптики сообщают, ожидается переменная облачность. Там температура воздуха днем достигнет +14+16, а ночью ожидается +11+13.

Напомним, вчера синоптики предупреждали о сильных порывах ветра по всей территории Украины. Синоптики объявили штормовое предупреждение.