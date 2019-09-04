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На западе Украины похолодало до +19

Новости » Общество    04.09.2019 - 08:00
На западе Украины похолодало до +19
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На западе Украины сегодня дожди и грозы

Погода в Украине 4 сентября ухудшится в западной части, в восточной - солнечно. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

На западе Украины дожди и грозы, температура воздуха упадет до +19+22, ночью ожидается +11+13. Также дожди в Черниговской, Киевской, Сумской и Винницкой областях дожди. Температура воздуха днем достигнет +21+24, ночью ожидается +16+18.

На западе Украины похолодало до +19

В восточных областях сегодня солнечно. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +16+18. Также солнечно в Крыму и Крымской области.

Однако, в Одесской и Николаевской областях будут дожди и грозы. Температура воздуха там достигнет +24+26, ночью ожидается +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптика, в столице сегодня дожди. Температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +13+15.

На западе Украины похолодало до +19

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода существенно ухудшится на севере, западе, в центральных областях. Днем ожидается +17+24 градуса, местами и ниже. На востоке, юго-востоке, а также в Днепропетровской области будет сухо и жарко, +26+32 градуса.

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