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Завтра в Україні потепліє до +10

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 14:33
Завтра в Україні потепліє до +10
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики попереджають про ожеледицю

Завтра, 26 листопада, погода в Україні утримається прохолодною, однак на Закарпатті вдень повітря прогріється до +10. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Зазначається, що у західних областях вночі та вранці очікується туман, мряка, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби від -2 градусів морозу до +3 градусів. На Закарпатті вдень +5-10 градусів.

На решті території без опадів; температура вночі +1-6 градусів, у східних областях до -9 градусів, вдень від -2 до +3 градусів тепла.

Крім того, у південних областях +1-6 градус. В Криму вночі очікується +2-7 градуса, вдень +8-13 градусів.

Вітер в Україні 26 листопада очікується південно-східний, східний 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Завтра в Україні потепліє до +10

Раніше повідомлялося, що 26 листопада, вночі та вранці в західних областях очікується туман, видимість 200-500 метрів. Крім того, місцями прогнозують ожеледь, на дорогах ожеледиця.

РБК-Україна писало, що погода в Україні з середи, 27 листопада, зміниться - очікується потепління, а також з'являться опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

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