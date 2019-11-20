Завтра в Україні похолодає, очікується штормовий вітер

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Це пов'язано з двома циклонами зі сходу та заходу

Погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде прохолодною, очікується сильний вітер зі штормовими значеннями, а також мороз вночі. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її даними, Україна завтра потрапляє в зону зіткнення циклону з заходу і антициклону зі сходу. Наслідком цього буде несприятлива погода.

"Завтра практично повсюдно вітер посилиться до штормових значень. Одягайтеся обов'язково тепліше, особливо під вечір, тому що, так звана, температура комфорту буде на 2-5 градусів нижче реальної", - повідомила синоптик.

Він додала, що у східній частині України температура завра вночі знизиться до -8 градусів.

"Найближчої ночі в Україні очікується від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. На сході вплив північно-східних процесів знову ж буде сильніше, там вночі -3-8 градусів. На заході ніч буде теплою, +3+7 градусів. У денні години четверга у більшості областей України передбачається 0-4 градуса тепла, на сході до + 2 градусів морозу, в Одеській області, в Криму та у західних областях +4+10 градусів", - зазначила Діденко.

Опади, за її даними, вірогідні в західній частині країни, а також у Вінницькій і Одеській області.

"На решті території переважно тумани, місцями сніг", - резюмувала Діденко.

Фото: циклони на території Європи (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометценра, в Україну йде поступове похолодання, а в п'ятницю, 22 листопада, температура вночі в Луганській області складе від -10 до -12 градусів. У сусідній Донецькій області очікується до -10 морозу. У Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій області очікується від -6 до -8 морозу.

Також РБК-Україна писало, що в Україні через туман оголосили жовтий рівень небезпеки.