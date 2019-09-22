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Завтра в Украине ожидается похолодание до +10

Новости » Общество    22.09.2019 - 15:41
Завтра в Украине ожидается похолодание до +10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве будет сухо, днем до +14

Погода в Украине в понедельник, 23 сентября, будет сухой и преимущественно солнечной, но местами похолодает до +10. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Так, по прогнозу синоптика, завтра в южных и западных областях ожидается умеренно теплая погода, температура днем будет колебаться от +18 до +23 градусов. На остальной территории будет прохладнее, днем ожидается до +12...+17 градусов. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях прогнозируется снижение температуры до +10 градусов.

В столице завтра, 23 сентября, будет сухая и прохладная погода. Днем столбики термометров в Киеве будут показывать около +13...+14 градусов.

Завтра в Украине ожидается похолодание до +10

Карта погоди

Напомним, ранее украинские синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю. В период с 23 по 26 сентября погодные условия в Украине будут ухудшаться, ожидаются дожди. Ближе к концу недели дождливая погода охватит всю территорию страны.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды на протяжении 22 сентября. В большинстве областей страны, кроме западных, прогнозируются сильные порывы ветра до 20 м/сек. В Карпатах и Луганской области возможны заморозки на почве.

В Киеве ожидается сильный ветер Сегодня на севере и востоке Украины ожидаются дожди
Новости Украины Гидрометцентрпохолоданиедиденко
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