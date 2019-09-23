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Завтра в Україні похолодає до -4

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 11:15
Завтра в Україні похолодає до -4
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Похолодання очікується в північних і східних областях

Погода в Україні в ніч на 24 і 25 вересня буде прохолодною, у північних і східних областях очікуються заморозки 0-4 градуси. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Синоптик зазначила, що така температурна ситуація очікується також у Черкаській та Полтавській областях. Загалом нічна температура повітря передбачається в межах від 0 до +7 тепла, на півдні і заході +6 +13 градусів.

"Вдень у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +10 до +16 градусів. У південній частині, на заході, в Дніпропетровській, Вінницькій та Кіровоградській області від +16 до +22 градусів. Практично у всіх областях України буде сухо і сонячно", - йдеться в повідомленні синоптика.

Діденко також повідомила, що у Києві 24 вересня очікується суха погода.

"Найближчої ночі буде холодно, від 0 до +2 градусів, місцями заморозки від 0 до -2 градусів, завтра вдень потеплішає до скромних +11 +14 градусів", - зазначає синоптик.

Завтра в Україні похолодає до -4

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 23 вересня, буде сухою і переважно сонячною, але місцями похолодає до +10.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 вересня майже у всіх областях дощів не буде. Температура повітря в західних областях досягне +18+21. Однак, у Волинській, Рівненській та Житомирській областях вдень очікується +13+15.

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