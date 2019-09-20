Завтра в Украине ожидаются заморозки

Погода в Украине завтра, 21 сентября, будет дождливой, ожидаются заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 21 сентября в восточных, а днем ​​и в большинстве северных, Волынской и Ровенской областях местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью составит +1 +6, на побережье морей до +10 градусов. В Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 +3 градуса.

Днем столбики термометров поднимуться до +11 +16, на Закарпатье и Одесской области местами до +18 +20 градусов. В Карпатах ночью в воздухе заморозки 0 +2, а температура днем составит +​​2 +7 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что сегодня, 20 сентября, в столице пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем ожидается от +11 до +13, ночью столбики термометров в Киеве прогреются от +6 до +8 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о заморозках на большинстве территории Украины ночью 21 сентября. Температура воздуха может понизиться до 0...-3 градусов. Замороки обойдут лишь южные области.

Также о заморозках 21 сентября предупреждала и синоптик Наталка Диденко. По ее данным, снижение температуры до -3 градусов обойдет лишь Закарпатскую, юго-восточных и восточных областях. В некоторых областях возможны кратковременные осадки.