Завтра в Україні очікуються сильні пориви вітру

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На Азовському морі можливий шторм

Погода в Україні у п'ятницю, 22 листопада, буде вітряною, місцями пориви досягнуть штормових значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, завтра у східних, південних та західних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. У Приазов'ї сила поривів сягатиме 25-28 м/с.

Крім того, в акваторії Азовського моря та у портах Маріуполя та Бердянська пориви вітру досягнуть 30 м/с, можливий шторм. Висота хвиль на морі сягатиме 1,5-2 метрів, у портах 1,3-1,5 метрів.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, через сильні пориви вітру в Україні було оголошено штормове попередження. Прогнозувалося, що пориви вітру на більшості території сягатимуть 15-20 м/с, а у Приазов'ї до 28 м/с.

Також синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що у п'ятницю, 22 листопада, у східних областях України температура повітря знизиться до -12 градусів, на решті території можливі заморозки до -7. Вдень температура у більшості областей коливатиметься від +3 до -3, на сході до -5.