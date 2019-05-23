Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Погода в Украине завтра, 24 мая, будет преимущественно дождливой, в некоторых областях ожидаются грозы и град, температура воздуха прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 24 мая в западных и в северных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В западных, Житомирской и Винницкой областях местами возможен град.

Ветер преимущественно южный (в западной части - северо-западный), 5-10 м/с. Во время гроз ожидаются отдельные порывы и шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16, днем прогреется +​​21 +26 градусов. В западных областях температура ночью +7 +12, днем ​+​17 +22 градуса.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что завтра, 24 мая, в Украине ожидается теплая, однако дождливая погода. Местами ожидаются грозы.

Влажная погода с грозами, местами со шквалами и градом охватит большинство областей. Температура воздуха днем достигнет +21 - +27 градусов, на западе будет +17 - +23 градуса.

Отметим, погода в Украине на сегодня будет преимущественно дождливой, лишь на юге будет солнечно, температура воздуха днем будет достигать +27.

Добавим, в западных областях Украины в результате непогоды в среду, 22 мая, подтопило 575 домохозяйств. Больше всего подтоплений произошло в Ивано-Франковской области - 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районах, городах Калуш и Ивано-Франковск.