Завтра в Украине ожидаются дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем температура воздуха составит +20

Завтра, 6 ноября, погода в Украине будет дождливой, температура воздуха +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, завтра в Украине погоду будет определять теплая воздушная масса, которая обеспечит превышение климатической нормы температуры воздуха на 6-8 градусов.

"Такой себе приятный погодный сюрприз в последнем месяце осени", - говорится в сообщении.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +6 +11, а на побережье морей до +14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​15 +20 градусов.

Ветер будет порывистым, скорость которого достигнет 15-20 м / с.

В западных областях дневная температура воздуха опустится до +10 +15 градусов.

"Причиной этого станет более прохладный воздух, который поступит из Центральной Европы и облачное небо", - говорится в сообщении.

Завтра в западных областях ожидаются дожди, местами с грозами. На Закарпатье и Прикарпатье дожди будут интенсивными. Также небольшой дождь ожидается в утренние и дневные часы в северных областях и в Винницкой области.

А в четверг, 7 ноября, небольшие дожди вместе с понижением температуры на 3-5 градусов, прогнозируем в западных, северных и Харьковской областях. На юге и востоке погода существенно не изменится, там будет тепло и без осадков.

"И напоследок, чтобы не лишить вас оптимизма, скажем, что в середины ноября значительному снижению температуры воздуха в Украине не ожидаем, погода будет теплой, как для этого времени года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве зафиксировали новый ночной температурный рекорд почти за 140 лет наблюдений. В частности, температура в ночь на 5 ноября опустилась не ниже +12,3 градуса. Таким образом, было повторено предыдущее рекордное значение 1930 года.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в среду, 6 ноября, будет теплой, возможны осадки на западе и севере страны. При этом с четверга в Украине ожидается небольшое похолодание, но на выходных снова потеплеет. Стоит отметить, что похолодание прогнозируется лишь на западе и севере страны.