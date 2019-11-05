Завтра в Україні очікуються дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень температура повітря складе +20

Завтра, 6 листопада, погода в Україні буде дощовою, температура повітря +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, завтра в Україні погоду визначатиме тепла повітряна маса, яка забезпечить перевищення кліматичної норми температури повітря на 6-8 градусів.

"Такий собі приємний погодний сюрприз в останньому місяці осені", - йдеться в повідомленні.

Найближчої вночі температура повітря складе +6 +11, а на узбережжі морів до +14 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 +20 градусів.

Вітер буде поривчастим, швидкість якого досягне 15-20 м / с.

У західних областях денна температура повітря опуститься до +10 +15 градусів.

"Причиною цього стане більш прохолодне повітря, який надійде з Центральної Європи і захмарене небо", - йдеться в повідомленні.

Завтра у західних областях очікуються дощі, місцями з грозами. На Закарпатті і Прикарпатті дощі будуть сильними. Також невеликий дощ очікується в ранкові і денні години в північних областях та на Вінниччині.

А в четвер, 7 листопада, невеликі дощі разом з пониженням температури на 3-5 градусів, прогнозуємо в західних, північних і Харківській областях. На півдні і сході погода істотно не зміниться, там буде тепло і без опадів.

"І наостанок, щоб не позбавити вас оптимізму, скажімо, що до середини листопада значного зниження температури повітря в Україні не очікуємо, погода буде теплою, як для цієї пори року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Києві зафіксували новий нічний температурний рекорд майже за 140 років спостережень. Зокрема, температура в ніч на 5 листопада опустилася не нижче +12,3 градуси. Таким чином, було повторено попереднє рекордне значення 1930 року.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні у середу, 6 листопада, буде теплою, можливі опади на заході і півночі країни. При цьому з четверга в Україні очікується невелике похолодання, але на вихідних знову потеплішає. Варто відзначити, що похолодання прогнозується лише на заході та півночі країни.