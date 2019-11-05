В Киеве ожидается сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
В Киеве в среду, 6 ноября, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, в Киеве зафиксировали новый ночной температурный рекорд почти за 140 лет наблюдений. В частности, температура в ночь на 5 ноября опустилась не ниже +12,3 градуса. Таким образом, было повторено предыдущее рекордное значение 1930 года.
Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в среду, 6 ноября, будет теплой, возможны осадки на западе и севере страны. При этом с четверга в Украине ожидается небольшое похолодание, но на выходных снова потеплеет. Стоит отметить, что похолодание прогнозируется лишь на западе и севере страны.