В Киеве ожидается сильный ветер

Иллюстративное фото (Getty Images)

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

В Киеве в среду, 6 ноября, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Киеве зафиксировали новый ночной температурный рекорд почти за 140 лет наблюдений. В частности, температура в ночь на 5 ноября опустилась не ниже +12,3 градуса. Таким образом, было повторено предыдущее рекордное значение 1930 года.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в среду, 6 ноября, будет теплой, возможны осадки на западе и севере страны. При этом с четверга в Украине ожидается небольшое похолодание, но на выходных снова потеплеет. Стоит отметить, что похолодание прогнозируется лишь на западе и севере страны.