Завтра в Україні очікуються дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі та вранці очікуються пориви вітру до 15-20 м / с

У вівторок, 1 жовтня, погода в Україні буде дощовою, температура повітря прогріється до +24. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 1 жовтня вночі в більшості областей, а вдень місцями у східній частині країни очікуються дощі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с. Вночі та вранці в Україні очікуються поривы вітру до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів. Вдень температура прогріється до +13 +18, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни - до +19 +24 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 1 жовтня погода в Україні буде теплою. Проте за її прогнозом дощів не очікується. Температура повітря прогріється до +23 градусів, а на півночі очікується +14 +17.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. На сході країни, а саме в Луганській, Донецькій, Харківській областях, 1 жовтня будуть дощі. Крім того, погода погіршиться в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпровської і Запорізькій областях.

Також, вночі і вранці 1 жовтня в Києві очікуються пориви вітру, які досягнуть 15-24 м / с. Погода в столиці буде похмурою, уночі очікується дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +12 +16 градусів тепла.