Завтра в Украине ожидаются дожди

Погода в Украине 29 сентября будет дождливой в основном во всех областях, температура ожидается до +19. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 29 сентября почти во всех областях дожди, лишь в восточных областях ночью без осадков. В западных областях будет переменная облачность. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.

Температура ночью от +8 до +13, днем от +14 до +19, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье от +20 до +24.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что погода в Украине на выходных резко изменится, в субботу потеплеет, а в воскресенье температура воздуха снова упадет. 28 сентября в западных областях, кроме Черновицкой, в субботу ожидаются дожди. Температура воздуха днем там будет колебаться от +17 до +20, в Ивано-Франковской области - +20+22. Ночью на западе температура воздуха ожидается +6+10.

На севера, а именно в Черниговской, а также в Киевской и Житомирской областях также дожди. Температура воздуха днем на севере достигнет +15+17, ночью ожидается +6+8.

Добавим, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в субботу и воскресенье станет еще теплее - от +18 до +20 градусов тепла. Дожди в пятницу и субботу маловероятны, а в воскресенье ожидаются осадки, но погода будет теплой.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.