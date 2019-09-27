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Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных

Новости » Общество    27.09.2019 - 12:01
Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В субботу будет тепло, а в воскресенье похолодает

Погода в Украине на выходных резко изменится, в субботу потеплеет, а в воскресенье температура воздуха снова упадет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода 28 сентября

В западных областях, кроме Черновицкой, в субботу ожидаются дожди. Температура воздуха днем там будет колебаться от +17 до +20, в Ивано-Франковской области - +20+22. Ночью на западе температура воздуха ожидается +6+10.

На севера, а именно в Черниговской, а также в Киевской и Житомирской областях также дожди. Температура воздуха днем на севере достигнет +15+17, ночью ожидается +6+8.

Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных

В центральных областях, по данным синоптиков, температура воздуха днем составит +17+19, ночью ожидается +7+9. Как сообщается, в центре будет переменная облачность. Восток страны также теплый, там днем температура воздуха достигнет +16+18, ночью ожидается +6+8.

Синоптики отмечают, что в южных областях будет тепло. Там температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +9+13.

Погода 29 сентября

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, на западе Украины переменная облачность, без осадков. Там температура воздуха днем достигнет +18+20, ночью ожидается +9+12.

Синоптики предупредили о резкой смене погоды на выходных

В северных и центральных областях ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет +16+19, ночью ожидается +10+12. Кроме того, по данным синоптиков, на востоке Украины также дожди, а температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +9+11.

На юге страны сегодня также дожди. Температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +10+16.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в субботу и воскресенье станет еще теплее - от +18 до +20 градусов тепла. Дожди в пятницу и субботу маловероятны, а в воскресенье ожидаются осадки, но погода будет теплой.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины

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