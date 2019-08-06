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Завтра в Украине ожидается жара до +31

Новости » Общество    06.08.2019 - 22:10
Завтра в Украине ожидается жара до +31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Днем ​​на западе страны ожидаются отдельные порывы ветра до 15-20 м / с

Погода в Украине завтра, 7 августа, будет без осадков в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, температура +31. Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на Укргидрометцентр

Как сообщают синоптики, 7 августа ночью на Закарпатье, днем ​​в западных и местами в северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории Украины без осадков.

Днем ​​на западе страны ожидаются отдельные порывы ветра до 15-20 м / с. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +11 +16, на Левобережье местами +7 +9 градусов. Днем в Украине ожидается +26 +31 градусов, в восточных областях +22 +27.

Завтра в Украине ожидается жара до +31Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 августа ночью на Закарпатье, днем ​​в западных областях ожидаются грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптик Наталка Диденко заявила, что погода в Украине 7 августа улучшится по всей территории страны, температура воздуха поднимется до +30. По ее словам, прохладный воздух будет только на востоке.

Также 6-8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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