Завтра в Україні очікується туман та похолодання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря вночі знизиться до +4

Погода в Україні у неділю, 27 жовтня, буде прохолодною, також очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Українського Гідрометцентру в Facebook.

За даними українських синоптиків, завтра вночі та вранці варто знову очікувати туман, лише у північних областях туман буде місцями. Опади у неділю на території України не прогнозуються.

Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +18 градусів. На заході буде тепліше, вдень від +19 до +22. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +4...+9 градусів, лише на узбережжі морів збережеться температура до +12. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильний туман міжнародний аеропорт "Львів" скасував та затримав ряд авіарейсів. Деякі рейси були перенаправлені до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Також українські синоптики попереджали, що впродовж 26 жовтня на всій території України очікується сильний туман. Видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман також прогнозувався у Києві та Київській області.