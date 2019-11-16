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Завтра в Украине ожидается туман

Новости » Общество     16.11.2019 - 14:24
Завтра в Украине ожидается туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туман возможен в ночные и утренние часы

Погода в Украине в воскресенье, 17 ноября, принесет туман в западные и южные области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра в западных и южных областях в ночные и утренние часы суток следует ожидать туман. Осадки в воскресенье на территории страны не прогнозируются. Возможен умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха днем будет колебаться от +8 до +13, в Закарпатской области будет теплее - до +17. Ночью ожидается похолодание до +2...+7 градусов, в Черниговской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях ночью столбики термометров опустятся до 0.

Завтра в Украине ожидается туман

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 16 ноября, в Украине ожидается сухая и прохладная погода. Лишь в некоторых южных и западных областях термометры покажут до +16...+18 градусов. В Киеве сегодня днем прогнозировалось от +9 до +11 градусов. Осадки в столице не ожидаются.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко прогнозировала преимущественно облачную и прохладную погоду на выходных. По данным Диденко, из-за антициклона ночью в Украине ожидается похолодание до +2...+7 градусов. Также она предупреждала о туманах на выходных.

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