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Синоптик рассказала о погоде на выходных

Новости » Общество     15.11.2019 - 13:55
Синоптик рассказала о погоде на выходных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается преимущественно облачная погода с туманами

Погода в Украине на выходных, 16-17 ноября, будет облачная и с туманами, температура умеренная. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине ожидается преимущественно облачная погода.

"Температура воздуха в Украине составит +7+12 градусов, на Западе и Юге +10+15 градусов, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях местами +15+17 градусов", - сообщила Диденко.

Также она сообщила, что антициклон постепенно сделает ночи прохладными, минимально будет +2+7 градусов, а на востоке, в Днепре и районах, в Полтавской области ожидаются заморозки.

"В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3+5 градусов, днем +8+11 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что на выходных также ожидаются туманы и рекомендовала автомобилистам включать фары на дорогах.

Синоптик рассказала о погоде на выходных

Фото: данные о погоде в Европе (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Объявлено штормовое предупреждение.

Также РБК-Украина писало, что в пятницу в западных областях, а именно в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Волынской, Житомирской, пройдут дожди.

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