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Завтра в Украине ожидается потепление до +30

Новости » Общество    18.07.2019 - 21:10
Завтра в Украине ожидается потепление до +30
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Карпатах днем ​​местами ожидается небольшой дождь

Погода в Украине завтра, 19 июля, будет без осадков, лишь в Карпатах ожидается дождь, температура воздуха +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 19 июля почти на всей территории страны будет без осадков, лишь в Карпатах днем ​​местами ожидается небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14, днем ​+​23 +28 градусов. В южной части ночью +12 +17, днем ​​+25 +30 градусов. В Карпатах столбики термометров ночью опустятся до +6 +11 градусов, а днем прогреется до +​​13 +18.

Завтра в Украине ожидается потепление до +30Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 18 июля, в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей ожидается пожарная опасность наивысшего уровня

Кроме того, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, завтра, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается до +28 градусов, на юге до +30, в западной части местами до +25 градусов. Дожди, местами с грозами наиболее вероятны в западных и северных областях.

В Киеве завтра возможен дождь с грозой, днем потеплеет до +24 +26. В течение субботы-воскресенья в Киеве ожидается до +26 +29 градусов.

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