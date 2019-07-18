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Завтра в Україні очікується потепління до +30

Новини » Суспільство    18.07.2019 - 21:10
Завтра в Україні очікується потепління до +30
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Карпатах вдень місцями очікується невеликий дощ

Погода в Україні завтра, 19 липня, буде без опадів, лише в Карпатах очікується дощ, температура повітря +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 19 липня майже на всій території країни буде без опадів, лише в Карпатах вдень місцями очікується невеликий дощ.

Вітер західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14, вдень +23 +28 градусів. У південній частині вночі +12 +17, вдень +25 +30 градусів. У Карпатах стовпчики термометрів вночі опустяться до +6 +11 градусів, а вдень прогріється до +13 +18.

Завтра в Україні очікується потепління до +30Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 18 липня, у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей очікується пожежна небезпека найвищого рівня.

Крім того, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, завтра, 19 липня, у більшості областей України очікується до +28 градусів, на півдні до +30, у західній частині місцями до +25 градусів. Дощі, місцями з грозами найбільш вірогідні в західних і північних областях.

У Києві завтра можливий дощ з грозою, вдень потеплішає до +24 +26. Протягом суботи-неділі в Києві очікується до +26 +29 градусів.

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