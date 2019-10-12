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В Украине сегодня потеплеет

Новости » Общество    12.10.2019 - 10:00
В Украине сегодня потеплеет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В субботу во всех областях ожидается переменная облачность, без осадков

Погода в Украине 12 октября будет теплой, ожидается повышение температуры воздуха до +20. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В субботу во всех областях ожидается переменная облачность, без осадков. В частности, в западных областях температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +4+6. В северных областях днем будет +13+16, ночью ожидается +3+6.

Синоптики рассказали о существенное потепление на выходные

Центр и восток Украины также без осадков, там температура воздуха днем достигнет +13+17, ночью ожидается +4+7. В южных областях температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +6+9.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня тоже тепло. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +7+9.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные. Сообщается, что будет очень тепло.

Кроме того, ранее синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что бабье лето придет в воскресенье, 13 октября.

Синоптики рассказали о существенном потеплении на выходные Восток Украины накроют дожди
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