Завтра в Украине ожидается потепление

По прогнозам синоптика, антициклон Katharina подвинет дожди из Украины
Завтра, 18 апреля, погода в Украине значительно улучшится, ожидается потепление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
По ее прогнозам, антициклон Katharina подвинет дожди из Украины. Разве что немного дождливо будет в Одесской и западных областях.
"Солнце станет прогревать синие носы и красные щеки - потеплеет", - отмечает Наталья Диденко.
Температура воздуха днем составит +11...+15 градусов.
В Киеве завтра без осадков и около +12...+14 градусов. Есть вероятность периодических дождей, но будет умеренно тепло.
"Верба развивается, впитывается все в красивенне листья, свежий воздух и ветерок гуляют между нами - все, как всегда перед Вербным воскресеньем.
Радуемся солнцу, прислушиваемся к погоде, к умных, а не ловких, людей, думаем, держим голову, нервы и здравый смысл в равновесии. И еще другим помогаем", - написала синоптик.
Напомним, синоптики прогнозируют, что существенное потепление наступит не раньше чем через неделю. Потепление до 20-22 градусов наступит в Украине только после праздника Пасхи.