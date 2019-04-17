Завтра в Украине ожидается потепление

Завтра, 18 апреля, погода в Украине значительно улучшится, ожидается потепление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По ее прогнозам, антициклон Katharina подвинет дожди из Украины. Разве что немного дождливо будет в Одесской и западных областях.

"Солнце станет прогревать синие носы и красные щеки - потеплеет", - отмечает Наталья Диденко.

Температура воздуха днем составит +11...+15 градусов.



В Киеве завтра без осадков и около +12...+14 градусов. Есть вероятность периодических дождей, но будет умеренно тепло.

"Верба развивается, впитывается все в красивенне листья, свежий воздух и ветерок гуляют между нами - все, как всегда перед Вербным воскресеньем.

Радуемся солнцу, прислушиваемся к погоде, к умных, а не ловких, людей, думаем, держим голову, нервы и здравый смысл в равновесии. И еще другим помогаем", - написала синоптик.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине ближайшие дни прогнозируются дожди, а в некоторых районах даже выпадет мокрый снег. Кроме того, в ночное время заморозки будут повсюду на Правобережье, кроме южной части.

Напомним, синоптики прогнозируют, что существенное потепление наступит не раньше чем через неделю. Потепление до 20-22 градусов наступит в Украине только после праздника Пасхи.