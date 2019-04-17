На Украину надвигаются сильные заморозки

Фото: заморозки в Украине (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Украине местами заморозки на грунте до -5

В ближайшие дни погода в Украине ожидается холодной, в ночное время прогнозируются сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 (I уровень опасности, желтый). Кроме того, в восточных, Черниговской и Сумской областях прогнозируются в сильные заморозки в воздухе -3 (II уровень опасности, оранжевый).

Также сообщается, что в связи с прогнозируемыми осадками 17 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине в ближайшие дни будет холодно. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.

Отметим, ожидается, что уже в четверг температура воздуха в северных, центральных и западных областях Украины поднимется на 1-3 градуса. В большинстве регионов по утрам будет наблюдаться туман. Также облачная погода может сочетаться с ветром.