Завтра в Україні очікується потепління

Від завтра, 18 квітня, погода в Україні значно покращиться, очікується потепління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За її прогнозами, антициклон Katharina посуне дощі геть з України. Хіба що трохи дощитиме на Одещині та в західних областях.

"Сонце одразу стане прогрівати сині носи та червоні щоки - потепліє", - відзначає Наталка Діденко.

Температура повітря вдень становитиме +11...+15 градусів.



У Києві завтра без опадів та близько +12...+14 градусів. Є ймовірність періодичних дощів, але буде помірно тепло.

"Верба розвивається, вбирається все у красивенне листя, свіже повітря та вітерець гуляють між нами - все, як завжди перед Вербною неділею.

Радіємо сонцю, прислухаємося до погоди, до розумних, а не спритних, людей, думаємо, тримаємо голову, нерви і здоровий глузд у рівновазі. І ще й іншим допомагаємо", - написала синоптик.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що суттєве потепління настане не раніше ніж через тиждень. Потепління до 20-22 градусів настане в Україні тільки після свята Великодня.