Завтра в Україні очікується потепління

За прогнозами синоптика, антициклон Katharina посуне дощі геть з України
Від завтра, 18 квітня, погода в Україні значно покращиться, очікується потепління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
За її прогнозами, антициклон Katharina посуне дощі геть з України. Хіба що трохи дощитиме на Одещині та в західних областях.
"Сонце одразу стане прогрівати сині носи та червоні щоки - потепліє", - відзначає Наталка Діденко.
Температура повітря вдень становитиме +11...+15 градусів.
У Києві завтра без опадів та близько +12...+14 градусів. Є ймовірність періодичних дощів, але буде помірно тепло.
"Верба розвивається, вбирається все у красивенне листя, свіже повітря та вітерець гуляють між нами - все, як завжди перед Вербною неділею.
Радіємо сонцю, прислухаємося до погоди, до розумних, а не спритних, людей, думаємо, тримаємо голову, нерви і здоровий глузд у рівновазі. І ще й іншим допомагаємо", - написала синоптик.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що суттєве потепління настане не раніше ніж через тиждень. Потепління до 20-22 градусів настане в Україні тільки після свята Великодня.