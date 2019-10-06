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Завтра в Україні очікується похолодання до +4

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 13:41
Завтра в Україні очікується похолодання до +4
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Очікується мокрий сніг та дощ

Погода в Україні у понеділок, 7 жовтня, буде прохолодною на більшості території, очікується зниження температури до +4. Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За даними синоптика, у понеділок у всіх регіонах, окрім півдня, очікуються нічні заморозки. Вдень середня температура повітря по областях опуститься до позначки +4...+9 градусів. У південних та південно-східних областях буде тепліше, вдень від +10 до +14. У західних та північних областях очікується мокрий сніг, на півдні - періодичні дощі.

У Києві завтра прогнозуються нічні заморозки до 0...-2 градусів. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть не більше +7 градусів. Існує ймовірність невеликих дощів, подекуди з мокрим снігом.

Завтра в Україні очікується похолодання до +4

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Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі попередили, що у понеділок, 7 жовтня, у більшості областей України очікуються сильні заморозки. Прогнозуются заморозки на грунті до -6 градусів у південних та східних областях. Також у період з 7 по 9 жовтня у північних, західних та центральних областях.можливі заморозки у повітрі до -5 градусів.

Сьогодні на заході та півночі дощі Завтра в деяких областях очікується мокрий сніг
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