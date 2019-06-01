ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра в Украине ожидается до +33

Новости » Общество    01.06.2019 - 18:32
Завтра в Украине ожидается до +33
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе местами возможны осадки

В воскресенье, 2 июня, погода в Украине будет теплой и солнечной, однако в западных областях местами возможны осадки. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По словам синоптика, завтра в Украине будет сухо и жарко, только на западе возможны осадки в виде дождей. Температура воздуха местами поднимется до +33.

"Температура воздуха в воскресенье составит +25...+30 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +27...+33 градуса. В западных областях ожидается +18...+24 градуса", - сообщила Диденко.

В Киеве завтра ожидается дождливая погода, местами с грозами. Температура в столице в течение дня будет колебаться от +25 до +28 градусов.

Завтра в Украине ожидается до +33

погода

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что на выходных погода в Украине будет теплой, местами столбики термометров поднимутся до +35.

Она также сообщала, что атмосферные фронты северного циклона обусловят дожди с грозами вдоль Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

Как писало РБК-Украина, по данным Гидрометцентра в субботу, 1 июня, в Украине сохранится дождливая погода. Прогнозировалось, что сухо будет только местами на востоке, юге и западе, температура воздуха днем достигнет +33.

В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов Укргидрометцентр дал прогноз на июнь
Новости Украины ГидрометцентрПогодапотепление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь