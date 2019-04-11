Завтра в Украине дожди с грозами

Погода в Украине 12 апреля будет дождливой в большинстве областей, в Карпатах ожидается мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, днем в восточной половине местами ожидаются дожди с грозами, лишь на Волыни и Львовской области осадков не ожидается.

В южной части ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6-11 градусов, днем +14-19 градусов, в западных и северных областях ночью +3-8 градусов, днем +7-12 градусов; в Карпатах ночью около 0 градусов, днем +4-9 тепла.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.

РБК-Украина писало, что погода в Киеве ухудшится 11 апреля - начнется сильный ветер, который сохранится до конца суток. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, что погода в Украине существенно ухудшится в первую половину следующей недели, в некоторых областях возможны заморозки. Заморозки следует ожидать в западных и северных областях.