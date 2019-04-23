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Завтра в Україні буде тепло та сонячно

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 16:39
Завтра в Україні буде тепло та сонячно
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повітря прогріється до +23 градусів

Погода в Україні завтра, 24 квітня, очікується теплою, лише в Закарпатській області очікується невеликий дощ. Про це повідомляється у Facebook "Українського гідрометцентру". 

Зазначається, що на решті території України завтра без опадів.

Вітер південно-східний (у східних областях - північно-західний), 5-10 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +3-8 градусів тепла, вдень +18-23 градусів, в західній частині та на узбережжі морів +14-19 градусів.

Завтра в Україні буде тепло та сонячно

Раніше повідомлялося, що перед Великоднем у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську область. У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода. 

РБК-Україна писало, що погода в Україні 23 квітня очікується теплою, вночі очікуються заморозки і сильний вітер на заході країни. Однак, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, заморозки найближчими днями підуть з України. 

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