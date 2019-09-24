Атмостферний фронт несет в Украину дожди

Погода в Украине в среду, 25 сентября, будет сухой, в некоторых регионах страны ожидаются заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Как отмечается, 25 сентября в большинстве областей Украины еще удержится сухая погода, однако в западных областях придет атмосферный фронт, который принесет дожди. Эти дожди завтра вечером достигнут Винницкой и Житомирской области.

"Ближайшей ночью заморозки ожидаются на севере и востоке Украины, на остальной территории от +4 до +9 градусов, на юге до +13 градусов. Днем в среду предполагается от +14 до +18 градусов, на северо-востоке от +10 до +14 градусов, на юге и местами на западе от +15 до +22 градуса", - сообщила Диденко.

По данным синоптика, погода в Киеве завтра будет без осадков. Ближайшей ночью от +3 до +5 градусов, в окрестностях города местами заморозки от 0 до -2 градусов мороза, завтра днем ​​около +15 градусов.

Кроме того, Диденко сообщила, что метеорологическое лето (когда средняя суточная температура превышала +15 - ред.) в Киеве началось 13 мая, а завершилось 17 сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в западных областях 24 сентября будет солнечно, температура воздуха днем достигнет +17+21, ночью ожидается +5+8. Однако, в Волынской и Ровенской областях температура воздуха днем достигнет +14+17, а в Житомирской области +12+14. В этой же области ночью температура воздуха может достичь -1.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 24 по 27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.