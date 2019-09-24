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В Украине сегодня похолодает

Новости » Общество    24.09.2019 - 08:00
В Украине сегодня похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В северных и восточных областях сегодня похолодает

Погода в Украине 24 сентября ухудшится, ожидается похолодание в северных областях до +10. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды во всех областях

По данным синоптиков, в западных областях сегодня солнечно, температура воздуха днем достигнет +17+21, ночью ожидается +5+8. Однако, в Волынской и Ровенской областях температура воздуха днем достигнет +14+17, а в Житомирской области +12+14. В этой же области ночью температура воздуха может достичь -1.

В Украине сегодня похолодает

В северных областях похолодает до +10+13, ночью ожидается от +1 до -1. Центр Украины будет без осадков, там температура воздуха днем достигнет +14+17, ночью ожидается +4+6.

В восточных областях будет солнечно. Температура воздуха днем достигнет +10+14, ночью ожидается от +1 до -1. Зато, в Запорожской области будет теплее, днем ожидается +17+19, ночью ожидается +7+9.

Юг страны без дождей. Температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +9+13.

Прогноз погоды в столице

В Киеве, по данным синоптиков, сегодня дожди нет. Температура воздуха днем достигнет +12+14, ночью ожидается от +2 до 0.

В Украине сегодня похолодает

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня ожидается заморозки в воздухе до -3. Заоморозки будут в северных, восточных и Ровенской областях.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине Завтра в Украине похолодает до -4
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