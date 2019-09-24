Атмостферний фронт несе в Україну дощі

Погода в Україні у середу, 25 вересня, буде сухою, в деяких регіонах країни очікуються заморозки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Як зазначається, 25 вересня в більшості областей України ще утримається суха погода, проте в західних областях прийде атмосферний фронт, який принесе дощі. Ці дощі завтра ввечері досягнуть Вінницької та Житомирської області.

"Найближчої ночі заморозки очікуються на півночі і сході України, на решті території від +4 до +9 градусів, на півдні до +13 градусів. Вдень у середу передбачається від +14 до +18 градусів, на північному сході від +10 до +14 градусів, на півдні та місцями на заході від +15 до +22 градуси", - повідомила Діденко.

За даними синоптика, погода у Києві завтра буде без опадів. Найближчої ночі від +3 до +5 градусів, в околицях міста місцями заморозки від 0 до -2 градусів морозу завтра вдень близько +15 градусів.

Крім того, Діденко повідомила, що метеорологічне літо (коли середня добова температура перевищувала +15 - ред.) в Києві почалося 13 травня, а завершилося 17 вересня і в цілому тривало 127 днів, тобто більш як чотири місяці.

Фото: прогноз погоды на 25 сентября

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, у західних областях 24 вересня буде сонячно, температура повітря вдень сягне +17+21, вночі очікується +5+8. Однак, у Волинській і Рівненській областях температура повітря вдень сягне +14+17, а в Житомирській області +12+14. У цій же області вночі температура повітря може досягти -1.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 24 по 27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, збережеться надзвичайна пожежна небезпека.