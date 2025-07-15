Завтра ці 5 знаків Зодіаку можуть втратити і гроші, і контроль: кому варто бути насторожі

Овен

Будьте обережні з документами та чутливою інформацією - є ризик шахрайства. Проте хороша новина від когось з рідних підніме вам настрій.

Близнюки

Не найкращий день для змін, особливо в кар'єрі. Уникайте саркастичних коментарів, інакше можете емоційно поранити партнера.

Лев

Зверніть увагу на своє харчування - можуть виникнути проблеми зі шлунком. У фінансах на вас чекає складний період. Уникайте надмірних витрат.

Діва

Ваша енергія буде не піку, проте намагайтеся тримати емоції під контролем. Якщо плануєте бізнес чи новий проєкт - це вдалий час. Проте не варто сліпо довіряти комусь заради прибутку.

Терези

У фінансовому плані день не дуже вдалий. Не варто ризикувати, вкладаючи гроші або розширюючи бізнес. Проте наприкінці дня є шанс отримати приємну новину від керівництва.

Риби

Ви можете "вибухнути" через втручання інших у ваше особисте життя. Намагайтеся стриматися, інакше ризикуєте образити тих, хто вам не байдужий.