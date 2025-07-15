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Завтра ці 5 знаків Зодіаку можуть втратити і гроші, і контроль: кому варто бути насторожі

Ці 5 знаків Зодіаку опиняться на межі 16 липня (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Гороскоп на 16 липня попереджає про непростий день. Кілька знаків Зодіаку можуть зіштовхнутися з фінансовими труднощами, емоційними сплесками та конфліктами.

РБК-Україна розповідає, кому зірки радять бути обережними у витратах, рішеннях і спілкуванні.

Овен

Будьте обережні з документами та чутливою інформацією - є ризик шахрайства. Проте хороша новина від когось з рідних підніме вам настрій.

Близнюки

Не найкращий день для змін, особливо в кар'єрі. Уникайте саркастичних коментарів, інакше можете емоційно поранити партнера.

Лев

Зверніть увагу на своє харчування - можуть виникнути проблеми зі шлунком. У фінансах на вас чекає складний період. Уникайте надмірних витрат.

Діва

Ваша енергія буде не піку, проте намагайтеся тримати емоції під контролем. Якщо плануєте бізнес чи новий проєкт - це вдалий час. Проте не варто сліпо довіряти комусь заради прибутку. 

Терези

У фінансовому плані день не дуже вдалий. Не варто ризикувати, вкладаючи гроші або розширюючи бізнес. Проте наприкінці дня є шанс отримати приємну новину від керівництва.

Риби

Ви можете "вибухнути" через втручання інших у ваше особисте життя. Намагайтеся стриматися, інакше ризикуєте образити тих, хто вам не байдужий.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: IDiva, Astro.

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