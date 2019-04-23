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Завтра на Столичном шоссе ограничат движение транспорта

Новости » Общество    23.04.2019 - 15:45
Завтра на Столичном шоссе ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 20:00 24 апреля до 07:00 25 апреля

В Киеве завтра частично ограничат движение транспорта на Столичном шоссе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что ограничения будут действовать с 20:00 24 апреля до 07:00 25 апреля в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Столичном шоссе. Движение будет частично ограничено в местах выполнения работ на участке от реки Лыбидь до остановки "Цементный завод" в направлении проспекта Науки.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Пасху и в поминальные дни весь городской пассажирский транспорт будет работать дольше. В частности, предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше

Кроме того, киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля метро откроется на час раньше. Последний поезд из центральных станций отправится около 1:15. На всех станциях дополнительный час добавляется к обычному времени работы каждой станции, что написаны на входе и в зале станции.

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