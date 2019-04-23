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Завтра на Столичному шосе обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 15:45
Завтра на Столичному шосе обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть з 20:00 24 квітня до 07:00 25 квітня 

У Києві завтра ввечері частково обмежать рух транспорту на Столичному шосе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Повідомляється, що обмеження будуть діяти з 20:00 24 квітня до 07:00 25 квітня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на Столичному шосе. Рух буде частково обмежено в місцях виконання робіт на ділянці від р. Либідь до зупинки "Цементний завод" у напрямку проспекту Науки.

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Великдень і в поминальні дні весь міський пасажирський транспорт працюватиме довше. Зокрема, передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту в ніч з 27 квітня на 28 квітня на одну годину і почати роботу 28 квітня на одну годину раніше

Крім того, київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня буде працювати на одну годину довше, а 28 квітня метро відкриється на одну годину раніше. Останній поїзд з центральних станцій вирушить близько 1:15. На усіх станціях додаткова година додається до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході і у залі станції. 

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