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Завтра ще "плюси", а потім серйозно похолоднішає. Синоптик дала прогноз на найближчі дні

Фото: синоптик дала прогноз на найближчі дні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Перший тиждень Нового року принесе в Україну похолодання. І хоча ще завтра затримаються "плюси" до кінця тижня буде холодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Завтра, 2 січня, ще буде досить стримано, навіть вдень більшість невеликих "плюсів", - розповіла вона, додавши, що хіба що дощ та вже мокрий сніг на півночі, заході та сході України провістять про зміну погоди.

Крім того, за словами синоптика, південь та центр завтра, 2 січня, втримаються від істотних опадів.

Похолодання в Україні

А ось впродовж 3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру  - Полтавська область, Дніпро з районами - опиняться під впливом арктичної повітряної маси.

"Похолодання в Україні зумовлене буде затіканням холодного повітря із Арктики. Воно йтиме до нас, проходитиме значну відстань і різні території. В Україні найбільші показники можуть десь досягати у нічні години -10...-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче", - розповіла Діденко, додавши, що до зміни погоди приєднається сильний вітер північно-західного походження.

Уникнуть морозів, як запевняє синоптик, південна та західна частини України, там на тижні буде тепло, навіть із "плюсами".

Погода в Києві

У Києві 2 січня вночі ще буде тепло, до +2 градусів. А вдень, більше під вечір, температура повітря почне знижуватися до -1-3 градусів. Тому дощ переходитиме у сніг.

"Надалі на тижні в Києві спостерігатиметься типова зимова погода - мороз та періодичний сніг. На дорогах відновиться ожеледиця", - додала вона.

Коли морози послабнуть?

Морози послабнуть, за попередніми прогнозами, 7 січня.

Рекорди погоди в Києві

30 грудня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню.

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