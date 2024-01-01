Завтра еще "плюсы", а потом серьезно похолодает. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни

"Завтра, 2 января, еще будет достаточно сдержанно, даже днем большинство небольших "плюсов", - рассказала она, добавив, что разве что дождь и уже мокрый снег на севере, западе и востоке Украины объявят об изменении погоды.

Кроме того, по словам синоптика, юг и центр завтра, 2 января, воздержатся от существенных осадков.

Похолодание в Украине

А вот на протяжении 3, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра - Полтавская область, Днепр с районами - окажутся под влиянием арктической воздушной массы.

"Похолодание в Украине обусловлено затеканием холодного воздуха из Арктики. Оно будет идти к нам, будет проходить значительное расстояние и разные территории. В Украине самые большие показатели могут где-то достигать в ночные часы -10...-15 градусов, при прояснениях еще на 2-3 градусы ниже", - рассказала Диденко, добавив, что к смене погоды присоединится сильный ветер северо-западного происхождения.

Избегнут морозов, как уверяет синоптик, южная и западная части Украины, там на неделе будет тепло, даже с "плюсами".

Погода в Киеве

В Киеве 2 января ночью еще будет тепло, до +2 градусов. А днем, больше к вечеру, температура воздуха начнет снижаться до -1-3 градусов. Потому дождь будет переходить в снег.

"В дальнейшем на неделе в Киеве будет наблюдаться типичная зимняя погода - мороз и периодический снег. На дорогах возобновится гололедица", - добавила она.

Когда морозы ослабеют?

Морозы ослабеют, по предварительным прогнозам, 7 января.

Рекорды погоды в Киеве

30 декабря в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля.