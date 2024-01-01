Погода початку квітня: у Києві перед Новим роком оновлено три температурних рекорди

У суботу 30 грудня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними синоптиків, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 4,9 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 3,0 градусів 2003 та 2020 років перевищено на 1,9 градусів.

Максимальна температура повітря досягла 10,5 градусів тепла, що на 3,0 градусів вище попереднього рекордного показника 2020 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6 градусів, а кліматичну норму - на 8,6 градусів.

Погода в грудні

За даними обсерваторії, середньомісячна температура повітря у грудні в Києві дорівнювала 0,7 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище за кліматичну норму. У третій декаді у столиці було встановлено шість температурних рекордів.

Найхолодніше у столиці було 7 грудня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 9,0 градусів морозу, а найтепліше - 20 грудня, коли максимальна температура досягла 10,6 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 65 мм, або 138% кліматичної норми.