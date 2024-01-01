Завтра ще "плюси", а потім серйозно похолоднішає. Синоптик дала прогноз на найближчі дні
Перший тиждень Нового року принесе в Україну похолодання. І хоча ще завтра затримаються "плюси" до кінця тижня буде холодно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Завтра, 2 січня, ще буде досить стримано, навіть вдень більшість невеликих "плюсів", - розповіла вона, додавши, що хіба що дощ та вже мокрий сніг на півночі, заході та сході України провістять про зміну погоди.
Крім того, за словами синоптика, південь та центр завтра, 2 січня, втримаються від істотних опадів.
Похолодання в Україні
А ось впродовж 3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру - Полтавська область, Дніпро з районами - опиняться під впливом арктичної повітряної маси.
"Похолодання в Україні зумовлене буде затіканням холодного повітря із Арктики. Воно йтиме до нас, проходитиме значну відстань і різні території. В Україні найбільші показники можуть десь досягати у нічні години -10...-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче", - розповіла Діденко, додавши, що до зміни погоди приєднається сильний вітер північно-західного походження.
Уникнуть морозів, як запевняє синоптик, південна та західна частини України, там на тижні буде тепло, навіть із "плюсами".
Погода в Києві
У Києві 2 січня вночі ще буде тепло, до +2 градусів. А вдень, більше під вечір, температура повітря почне знижуватися до -1-3 градусів. Тому дощ переходитиме у сніг.
"Надалі на тижні в Києві спостерігатиметься типова зимова погода - мороз та періодичний сніг. На дорогах відновиться ожеледиця", - додала вона.
Коли морози послабнуть?
Морози послабнуть, за попередніми прогнозами, 7 січня.
Рекорди погоди в Києві
30 грудня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.