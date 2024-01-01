ua en ru
Пн, 01 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Завтра еще "плюсы", а потом серьезно похолодает. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Украина, Понедельник 01 января 2024 14:05
UA EN RU
Завтра еще "плюсы", а потом серьезно похолодает. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни Фото: синоптик дала прогноз на ближайшие дни в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Первая неделя Нового года принесет в Украину похолодание. И хотя еще завтра задержатся "плюсы" к концу недели будет холодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Завтра, 2 января, еще будет достаточно сдержанно, даже днем большинство небольших "плюсов", - рассказала она, добавив, что разве что дождь и уже мокрый снег на севере, западе и востоке Украины объявят об изменении погоды.

Кроме того, по словам синоптика, юг и центр завтра, 2 января, воздержатся от существенных осадков.

Похолодание в Украине

А вот на протяжении 3, 4, 5 и 6 января северные области Украины, восточные и часть центра - Полтавская область, Днепр с районами - окажутся под влиянием арктической воздушной массы.

"Похолодание в Украине обусловлено затеканием холодного воздуха из Арктики. Оно будет идти к нам, будет проходить значительное расстояние и разные территории. В Украине самые большие показатели могут где-то достигать в ночные часы -10...-15 градусов, при прояснениях еще на 2-3 градусы ниже", - рассказала Диденко, добавив, что к смене погоды присоединится сильный ветер северо-западного происхождения.

Избегнут морозов, как уверяет синоптик, южная и западная части Украины, там на неделе будет тепло, даже с "плюсами".

Погода в Киеве

В Киеве 2 января ночью еще будет тепло, до +2 градусов. А днем, больше к вечеру, температура воздуха начнет снижаться до -1-3 градусов. Потому дождь будет переходить в снег.

"В дальнейшем на неделе в Киеве будет наблюдаться типичная зимняя погода - мороз и периодический снег. На дорогах возобновится гололедица", - добавила она.

Когда морозы ослабеют?

Морозы ослабеют, по предварительным прогнозам, 7 января.

Рекорды погоды в Киеве

30 декабря в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов" и 8 ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году