Завтра в ряде регионов заработают камеры фиксации нарушений ПДД: список дорог
В пятницу, 20 августа в Украине заработают еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений. В частности, в Житомирской, Черновицкой и Одесской области.
Кроме этого, камеры начнут фиксировать автонарушения в городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов
Где будут работать камеры
Житомирская область:
- на 174 км+600 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
- на 127 км+246 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
- на 230 км+853 автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).
Черниговская область:
- на 113 км+864 автодороги М-01, в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч).
Одесская область:
- на 465 км+483 автодороги М-05, в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).
м. Житомир:
- Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качинского (ограничение скорости 50 км/ч);
- Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).
м. Львов:
- ул. Хуторовка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч).
м. Черкассы:
- просп. Химиков, 30, в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Благовисная, 341/40, в направлении ул. Крываловская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км ч);
- ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).
м. Чернигов:
- ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).