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Завтра в низці регіонів запрацюють камери фіксації порушень ПДР: список доріг

Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, 20 серпня в Україні запрацюють ще 17 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень. Зокрема, в Житомирській, Чернівецькій та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

Крім цього, камери почнуть фіксувати автопорушення у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів

Де працюватимуть камери

Житомирська область:

  • на 174 км+600 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);
  • на 127 км+246 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);
  • на 230 км+853 автодороги М-06, у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 110 км/год).

Чернігівська область:

  • на 113 км+864 автодороги М-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год).

Одеська область:

  • на 465 км+483 автодороги М-05, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).

м. Житомир:

  • Чуднівський міст, у напрямку вул. Леха Качинського (обмеження швидкості 50 км/год);
  • Чуднівський міст, у напрямку вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Перемоги, 86, у напрямку вул. Миколи Сциборського (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Львів:

  • вул. Хуторівка, 8, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Володимира Великого, 18, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Черкаси:

  • просп. Хіміків, 30, у напрямку вул. В’ячеслава Галви (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Благовісна, 341/40, у напрямку вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Благовісна, 36/47, у напрямку вул. Грушевського (обмеження швидкості 50 км/год);
  • вул. Надпільна, 208, у напрямку вул. Івана Франка (обмеження швидкості 50 км/год).

м. Чернігів:

  • вул. Рокосовського, 12, корп. 2, у напрямку вул. Захисників України (обмеження швидкості 50 км/год);
  • просп. Миру, 296, у напрямку вул. Володимира Дрозда (обмеження швидкості 50 км/год);
  • просп. Миру, 241-А, у напрямку вул. Льотної (обмеження швидкості 50 км/год).

Нагадаємо, нещодавно камери фіксацій порушень ПДР запрацювали в Кіровоградській та Житомирській областях, а також у Кропивницькому та Харкові.

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ПДДМіністерство внутрішніх справ України