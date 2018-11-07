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Завтра в Раде состоится заседание ВСК по расследованию дела Гандзюк

Новости » Общество    07.11.2018 - 20:35
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)

Председатель ВСК отметил, что работе следственной комиссии, вероятно, будут противодействовать

В четверг, 8 ноября, в Верховной раде состоится первое заседание созданной Временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов. Об этом сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза в Facebook, сообщает РБК-Украина.

По его словам, первое заседание ВСК состоится после утреннего заседания Верховной рады.

"Первое заседание состоится уже в четверг в 14:20 в помещении комитета по противодействию коррупции", - заявил Береза.

Председатель ВСК также отметил, что работе следственной комиссии, вероятно, будут противодействовать.

"Все без исключения уверены, что работе комиссии будут мешать и не давать ей работать. Слишком много людей заинтересованы в этом", - отметил председатель ВСК.

Ранее генеральный прокур Юрий Луценко сообщал, что все материалы расследования убийства Гандзюк полностью засекречены.

Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено. А потому созданная Верховной радой временная следственная комиссия  не сможет получить доступ к документам.

"В ВСК не будет даже предмета следствия, ведь вся информация будет засекречена", - подчеркнул Луценко.

Напомним, глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал следственный эксперимент и показания участников нападения на Екатерину Гандзюк. Всего полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных экспериментах, 26 обзоров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 лица. Закончилось следствие по п'пяти обвиняемых - это исполнители и организаторы преступления.

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