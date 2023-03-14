Завтра пройде нове засідання формату "Рамштайн", - Резніков

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

За словами міністра, сьогодні разом з очільницею оборонного відомства Нідерландів Кайси Оллонґрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Резніков повідомив, що нове засідання відбудеться вже завтра, 15 березня.

Фото: Резніков зустрівся з колегою з Нідерландів (facebook.com reznikovoleksii)

Нагадаємо, раніше міністр оборони повідомляв, що наступне засідання "Рамштайн" може пройти онлайн у середині березня.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами минулого "Рамштайну" Україна мала отримати ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.