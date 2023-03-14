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Завтра пройде нове засідання формату "Рамштайн", - Резніков

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 19:57
Завтра пройде нове засідання формату "Рамштайн", - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Нове засідання формату "Рамштайн" пройде вже завтра, 15 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

За словами міністра, сьогодні разом з очільницею оборонного відомства Нідерландів Кайси Оллонґрен вони обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Резніков повідомив, що нове засідання відбудеться вже завтра, 15 березня.

Фото: Резніков зустрівся з колегою з Нідерландів (facebook.com reznikovoleksii)

Нагадаємо, раніше міністр оборони повідомляв, що наступне засідання "Рамштайн" може пройти онлайн у середині березня.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що за результатами минулого "Рамштайну" Україна мала отримати ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

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