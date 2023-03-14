ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Завтра пройдет новое заседание формата "Рамштайн", - Резников

Новина українською →
Украина, Вторник 14 марта 2023 19:57
Завтра пройдет новое заседание формата "Рамштайн", - Резников Фото: министр обороны Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Новое заседание формата "Рамштайн" пройдет уже завтра, 15 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

По словам министра, сегодня вместе с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайси Оллонгрен они обсудили важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

Резников сообщил, что новое заседание состоится уже завтра, 15 марта.

Фото: Резников встретился з коллегою из Нидерландов (facebook.com reznikovoleksii)

Напомним, ранее министр обороны сообщал, что следующее заседание "Рамштайна" может пройти онлайн в середине марта.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам прошлого "Рамштайна" Украина должна была получить еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Война России против Украины
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины