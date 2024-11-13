Завтра погода в Україні зіпсується через сніг. Синоптик назвала регіони

Завтра, 14 листопада, у частині регіонів України погоду зіпсує мокрий сніг, який налипатиме та ускладнить ситуацію на дорогах. Це стосується й Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Схоже, у Києві завтра буде перший сніг. Сніг очікується мокрий, проте все ж новинка метеорологічна. Тому дорогі водії, не жартуйте з безпекою, це не той привід. У столиці вночі близько 0, вдень +2....+3 градусів", - розповіла вона.

Погода в Україні

В Україні 14 листопада мокрий сніг, подекуди ожеледиця та налипання мокрого снігу ймовірні у північних, центральних та східних областях.

"На заході завтра більше обійдеться просто щільною хмарністю. На півдні - все ж переважно дощ. Температура повітря вночі близко 0, вдень +1....+3 градусів, на півдні +5...+9 градусів", - зазначила синоптик.