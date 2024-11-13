ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Завтра погода в Україні зіпсується через сніг. Синоптик назвала регіони

Україна, Середа 13 листопада 2024 12:45
UA EN RU
Завтра погода в Україні зіпсується через сніг. Синоптик назвала регіони Фото: погода в Україні зіпсується через сніг 14 листопада, але не скрізь (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 14 листопада, у частині регіонів України погоду зіпсує мокрий сніг, який налипатиме та ускладнить ситуацію на дорогах. Це стосується й Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Схоже, у Києві завтра буде перший сніг. Сніг очікується мокрий, проте все ж новинка метеорологічна. Тому дорогі водії, не жартуйте з безпекою, це не той привід. У столиці вночі близько 0, вдень +2....+3 градусів", - розповіла вона.

Погода в Україні

В Україні 14 листопада мокрий сніг, подекуди ожеледиця та налипання мокрого снігу ймовірні у північних, центральних та східних областях.

"На заході завтра більше обійдеться просто щільною хмарністю. На півдні - все ж переважно дощ. Температура повітря вночі близко 0, вдень +1....+3 градусів, на півдні +5...+9 градусів", - зазначила синоптик.

Погода у першу декаду листопада 2024

Внаслідок антициклонального характеру погоди упродовж декади було сухо, лише в окремих районах північно-східних та Одеської областей відмічалися незначні опади.

За оперативними даними 3-5 листопада, у південних областях - 8-10 листопада, відбувся перехід середньої добової температури повітря через +5 градусів у бік зниження, почався період "передзим’я". Такі строки закінчення осені виявилися близькими до середніх багаторічних строків.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа