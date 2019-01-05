Завтра майже у всіх областях України очікується сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вдень майже у всіх областях очікується невеликий, у східних областях помірний сніг

В Україні завтра, 6 січня, в деяких областях країни очікується сніг, температура до -13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі у західних, північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській області та в Криму помірний сніг, на решті території без істотних опадів. Вдень майже у всіх областях невеликий, у східних областях помірний сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі від -4 до -9, в східній частині України до - 12, вдень від -2 до -7, на крайньому півдні країни близько 0; в Карпатах протягом доби від -8 до -13.

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов в Україні внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмленими залишаються 13 населених пунктів у трьох областях. Так, в результаті ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 13 населених пунктів. У Чернігівській області залишаються знеструмленими 5 населених пунктів, у Запорізькій - 4 і Луганській - 4.