ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Завтра майже у всіх областях України очікується сніг

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 16:59
Завтра майже у всіх областях України очікується сніг
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вдень майже у всіх областях очікується невеликий, у східних областях помірний сніг

В Україні завтра, 6 січня, в деяких областях країни очікується сніг, температура до -13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, вночі у західних, північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській області та в Криму помірний сніг, на решті території без істотних опадів. Вдень майже у всіх областях невеликий, у східних областях помірний сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі від -4 до -9, в східній частині України до - 12, вдень від -2 до -7, на крайньому півдні країни близько 0; в Карпатах протягом доби від -8 до -13.

Завтра майже у всіх областях України очікується сніг

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов в Україні внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмленими залишаються 13 населених пунктів у трьох областях. Так, в результаті ускладнення погодних умов без електропостачання залишаються 13 населених пунктів. У Чернігівській області залишаються знеструмленими 5 населених пунктів, у Запорізькій - 4 і Луганській - 4.

У Запорізькій області частково відновили рух транспорту Синоптики попередили про ожеледицю у Києві
Новини України ГідрометцентрУкргидометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся