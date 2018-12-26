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Снегопады в Украины: в Черкассах раньше начались зимние каникулы

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 18:45
Снегопады в Украины: в Черкассах раньше начались зимние каникулы
Иллюстративное фото (ztv.zp.ua)

Учебный процесс приостановлен с 26 по 29 декабря включительно

В Черкассах в связи со снегопадами приостановили обучение в школах, внешкольных учреждениях и профтехучилищах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасского городского совета.

Как отмечается, учебный процесс приостановлен с 26 по 29 декабря включительно.

Образовательные учреждения откроют после зимних каникул - 14 января 2019 года. Таким образом каникулы будут длиться 19 дней, а не две недели, как было запланировано.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области сохраняется ограничение движения для тяжеловесного и общественного транспорта на дорогах государственного значения Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 - 241 + 622, Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, км 81 + 300 - 169 +117.

По состоянию на утро 26 декабря снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины.

 

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