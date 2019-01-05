Из-за непогоды без света остаются 13 населенных пунктов

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Обесточенными остаются 13 населенных пунктов в трех областях

Из-за осложнения погодных условий в Украине в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 13 населенных пунктов в трех областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 13 населенных пунктов. В Черниговской области остаются обесточенными 5 населенных пунктов, в Запорожской - 4 и Луганской - 4.

На данный момент бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Напомним, в конце декабря в Черкассах в связи со снегопадами приостановили обучение в школах, внешкольных учреждениях и училищах. Учебный процесс был приостановлен с 26 по 29 декабря включительно.

Кроме того, из-за снегопадов в Полтавской области назначили дополнительные поезда. Несмотря на ограничения по автомобильному транспорту, движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществлялось в штатном режиме.